Скончался псковский музыкант Николай Зимин

11:28, 02 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на 70-м году ушёл из жизни певец, концертмейстер Псковского областного колледжа искусств Николай Зимин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных по специальности «пение» Николай Зимин начал свою трудовую деятельность в 1979 году в качестве солиста-вокалиста Рязанской областной филармонии. Более восьми лет прослужил в рядах Российской армии — в Ансамбле песни и пляски Северной группы войск на должности артиста хора, затем солиста-вокалиста в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Прибалтийского пограничного округа. Был награждён грамотой Министерства обороны за творческую инициативу и высокое исполнительское мастерство.

В Псков Николай Зимин приехал в 1991 году. В качестве концертмейстера-вокалиста работал на теоретическом, фортепианном, народном отделах Псковского областного музыкального училища, а с 2006 по 2016 год — Псковского областного колледжа искусств.

«Творчески одарённый музыкант, тенор Николай Зимин обладал обширным вокальным репертуаром, много выступал в качестве солиста ансамбля русских народных инструментов «Коробейники» и оркестра русских народных инструментов колледжа искусств. Николай Михайлович прожил непростую жизнь, но в любых ситуациях его отличали глубокая человечность, душевность, доброе отношение к людям, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Николае Михайловиче Зимине навсегда останется в сердцах его коллег и выпускников», - отметили в учреждении.