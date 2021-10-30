В Псковской области забраковали 20 тонн белорусского картофеля

11:32, 02 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области инспекторы Управления Россельхознадзора забраковали 20 тонн картофеля без маркировки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Государственные инспекторы выявили партию овощей в фитосанитарном контрольном пункте Лобок. Она следовала с территории крестьянско-фермерского хозяйства Белоруссии в Смоленскую область. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было зафиксировано отсутствие маркировочных этикеток на большей части мешков с продукцией, содержащих информацию о наименовании, стране и месте производства овощей.

Ввоз картофеля на территорию Российской Федерации запретили, оформлен возврат в Белоруссию.