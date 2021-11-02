Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

12:15, 02 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 178 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 39 008 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 30 905 человек.

Всего на 2 ноября в России выявлено 8 593 200 случаев заражения коронавирусом, 7 412 631 пациент выздоровел, 240 871 человек умер.