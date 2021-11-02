В Псковской области обеспечен запас вакцины от коронавируса на 2-3 недели

12:46, 02 ноября 2021, ПАИ

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В Псковской области есть запас вакцины от коронавируса на 2-3 недели. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вакцинации населения в регионах Северо-Запада.

Эксперт уточнила, что нехватки вакцины не наблюдается. Всего было поставлено 280 тысяч доз вакцины, первым компонентом привито 210 тысяч человек (порядка 50% от плана), более 13 тысяч жителей региона ревакцинировались. В наибольшем количестве имеется вакцина «Спутник V», также в регионе есть в небольшом количестве дозы вакцин «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Спикер добавила, что пункты вакцинации развернуты в каждом муниципалитете, работают 23 мобильных пункта, а также пункты в торговых центрах. Надежда Рагозина подчеркнула, что медорганизации и администрация Псковской области сделали все, чтобы обеспечить доступность вакцинации. Однако темпы вакцинации по-прежнему ниже, чем хотелось бы видеть, уточнила зампредседателя профильного комитета.

Она заметила, что ожидается повышение спроса на вакцинацию, поскольку в регионе ввели QR-коды. «Мы надеемся, что введенные ограничения позволят увеличить темпы вакцинации в регионе», - подытожила специалист.