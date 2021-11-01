Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове 19 ноября
19 ноября в большом концертном зале Псковской филармонии откроется Первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского MAGNUM OPUS. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
По мнению организаторов, проект соединит в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления, крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней. «Музыка и литература, театр и хореография, живопись и архитектура как синкретический сплав вечных искусств – образ современного мира, раскрываемый в фестивальных программах вне господствующих трендов и конъюнктуры. Мира, в котором Монтеверди и Стравинский, Бах и Рахманинов, Моцарт и Борис Чайковский – наши современники. Представляя персон – композиторов, балетмейстеров, литераторов, исполнителей, живущих в наши дни, я руководствовался убеждением, что подлинная новизна возможна лишь там, где открытие художника становится откровением для слушателя и зрителя. MAGNUM OPUS – это самое лучшее, на мой взгляд, что есть в современном и вневременном искусстве. Для тех, кто мыслит самостоятельно и талантливо», – рассказал Николай Хондзинский.
Концерт - открытие фестиваля MAGNUM OPUS перенесет слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого барокко, представив творчество Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого И. С. Баха – вершины немецкой музыки эпохи барокко. Концерт завершится первым номером из грандиозных «Страстей по Иоанну» И. С. Баха.
В программе:
Г. Шютц (1585-1672) Двуххорные мотеты
И. С. Бах (1685-1750) Концерт для клавира (клавесина), струнных и бассо континуо №2 ми мажор
Г. Ф. Телеман (1681-1767) Траурная кантата Du aber Daniel gehe hin
И. С. Бах Хор Herr Unser Herrscher из «Страстей по Иоанну»
Участники:
Вокальный ансамбль ARIELLE (Москва)
Художественный руководитель Эльмира Дадашева
Ансамбль солистов «Камерата Псков»
Дирижер Николай Хондзинский
Солисты:
Лауреат международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано)
Лауреат многочисленных международных конкурсов Дмитрий Волков (бас)
Дмитрий Коростелев (клавесин)
ШЮТЦ. ТЕЛЕМАН. БАХ (6+) 19 ноября, пятница, 19:00
Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.
Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из двух документов: документа/ OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.
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