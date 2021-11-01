Телеканал «Культура» покажет спектакль Александринского театра из Псковского кремля
Телеканал «Культура» покажет спектакль Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви». Запись спектакля велась в Псковском кремле 2 сентября, во время Пушкинского театрального фестиваля, сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.
В сентябре у стен Троицкого собора прошло два уникальных показа спектакля Валерия Фокина о Ксении Петербургской. Тогда увидеть их смогли только 800 зрителей.
Спектакль художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России, четырежды лауреата Государственной премии РФ Валерия Фокина со дня премьеры в 2009 году первой версии – «Ксения. История любви» – является одним из самых значимых в репертуаре Александринского театра. В Пскове театр продемонстрировал специальную, адаптированную для пространства музея-заповедника версию. Спектакль впервые игрался в пространстве, не приспособленном к театральным показам. Архитектурные святыни Псковского кремля стали естественной декорацией спектакля, расширив его смыслы.
Увидеть спектакль можно будет на телеканале «Культура» 4 ноября в 19:30.
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