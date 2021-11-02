503 уголовных дела возбудили в России за распространение поддельных сертификатов о вакцинации

14:02, 02 ноября 2021, ПАИ

Во втором полугодии сотрудники полиции возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов с вакцинацией против коронавирусной инфекции, установлены 293 фигуранта, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов», – сказала Волк.

Кроме того, с 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 1 326 мероприятий, направленных на противодействие распространению фиктивных документов в этой сфере. Возбуждено 14 уголовных дел и установлено 26 человек, причастных к этим правонарушениям. Также выявлено 216 интернет-ресурсов, распространяющих фальсифицированные документы.