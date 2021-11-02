Михаил Ведерников: Только выработав коллективный иммунитет от COVID-19, мы сможем снять ограничения

13:59, 02 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» заявил о важности вакцинации против COVID-19 и отметил, что снять ограничения в регионе можно только выработав коллективный иммунитет.

«Вакцинироваться нужно, ковид с нами надолго, и только получив коллективный иммунитет, мы сможем убирать ограничения», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что традиционно в праздничные и нерабочие дни в Псковской области увеличивается количество приезжих из других регионов людей, что дает нагрузку на эпидемиологическую ситуацию. Глава региона считает, что в связи с этим на этой неделе загрузка гостиниц в Псковской области должна быть не более 50%, а в общепит можно попасть, только имея при себе QR-код о вакцинации либо перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

«Не работают музеи, запрещены экскурсии на нерабочей неделе. Всем рекомендуется оставаться дома», - заключил Михаил Ведерников.