Реконструкция очистных сооружений в деревне Вязье Дедовичского района завершена на 85%

21:15, 26 сентября 2026, ПАИ

Работы по реконструкции очистных сооружений продолжаются в деревне Вязье Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.

Подрядчик выполнил большую часть работ: объекта готов на 85 %. На сегодняшний день установлены канализационная насосная станция (КНС), очистные модули, проведена проверка их работы. В настоящее время ведётся засыпка и утепление установленных очистных модулей.

Работы продолжаются в плановом режиме.