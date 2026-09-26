Реконструкция очистных сооружений в деревне Вязье Дедовичского района завершена на 85%
Работы по реконструкции очистных сооружений продолжаются в деревне Вязье Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.
Подрядчик выполнил большую часть работ: объекта готов на 85 %. На сегодняшний день установлены канализационная насосная станция (КНС), очистные модули, проведена проверка их работы. В настоящее время ведётся засыпка и утепление установленных очистных модулей.
Работы продолжаются в плановом режиме.
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