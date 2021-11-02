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Общество

В Псковской области не планируют вводить локдаун на новогодние праздники

В Псковской области не планируют вводить локдаун на новогодние праздники. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона выразил надежду, что заболеваемость коронавирусом будет снижаться. Он констатировал, что после Нового года возможна новая волна заболевания, однако, по словам Михаила Ведерникова, её можно будет пройти без сильных потерь. Это станет возможным в случае достаточного уровня вакцинированных граждан.

Губернатор добавил, что QR-коды останутся и, возможно, будут спроецированы и на другие сферы. «Сделаем всё, чтобы у нас всё работало, но с соблюдением требований Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, с 30 октября в Псковской области QR-коды необходимы для посещения кафе, фуд-кортов, аквапарков, бассейнов, фитнес-клубов и иных спортивных объектов.

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