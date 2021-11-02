Определён подрядчик на ремонт более 38 километров дороги в Себежском районе

14:25, 02 ноября 2021, ПАИ

Определён подрядчик на ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По итогам открытого конкурса в электронной форме поставщиком стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Подрядчик приведёт в нормативное состояние более 38 километров дороги. Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость ремонта составит более 687 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Участок трассы с 61-го по 80-й километр будет отремонтирован до 22 июля 2022 года, а ещё два участка трассы с 25-го по 35-й километр и с 52-го по 61-й километр будут отремонтированы до 25 июля 2023 года.

На подготовительном этапе подрядчик займётся расчисткой площадей от кустарника и деревьев в полосе отвода, срезкой асфальтобетонного покрытия и разборкой барьерного ограждения. Затем дорожники приступят к ремонту искусственных сооружений: будут отремонтированы и очищены водопропускные трубы.

Контрактом также предусмотрен ремонт покрытия проезжей части путём укладки двух слоёв асфальтобетона, укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью и укрепление прибровочной части обочин засевом трав по слою растительного грунта, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

Автодорога относится к III категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 13,5 метра, проезжей части – 7 метров, обочин – от 2 до 3,45 метра.