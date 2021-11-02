Изменилось расписание авиарейсов Москва – Псков

15:13, 02 ноября 2021, ПАИ

В расписание авиарейсов Москва – Псков внесли изменение. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Все дни, кроме воскресенья, прилет из Москвы в Псков в 23:55, а в воскресенье – в 00:25», - рассказал Артем Тарасов.

Количество рейсов осталось прежним – самолеты летают ежедневно. Время вылета из Москвы и Пскова также осталось прежним.