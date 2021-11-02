Псковское агентство информации лидирует среди региональных изданий по индексу цитируемости

15:17, 02 ноября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации заняло первое место в рейтинге самых цитируемых в регионе изданий по итогам октября. За месяц индекс цитируемости ПАИ составил 21,36 (5 031 сообщение). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в исследовательской компании «Медиалогия».

На втором месте расположилась Псковская лента новостей с индексом цитируемости 19,45 и 1 811 упоминаниями.

Третье место заняло ГТРК «Псков» (ИЦ – 3,59, количество цитат – 484), за ними идёт портал luki.ru с индексом цитируемости в 2,38 и 645 цитатами, а замыкает пятерку «АиФ Псков» - ИЦ 1,53 и 410 упоминаний.

Самыми цитируемыми материалами по итогам месяца стали: предложение заменить обычные крышки люков на дизайнерские в центре Пскова, победа псковской студентки на всероссийском конкурсе, найденный археологами череп древнего жителя Усвят, введение QR-кодов в Псковской области.

Добавим, что в десятку самых цитируемых СМИ региона также вошли интернет-газета «Псковская правда» (ИЦ – 0,13, количество цитат – 108) и «КП-Псков» (ИЦ – 0,04, количество цитат – 15).