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Общество

Дожди и до +10 градусов обещают псковичам 3 ноября

Фото ПАИ

3 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами умеренные, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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