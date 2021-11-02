Дожди и до +10 градусов обещают псковичам 3 ноября
3 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами умеренные, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.
Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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