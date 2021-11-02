Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Регионы получат помощь в реконструкции муниципальных музеев

Федеральный центр поможет регионам провести реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, сообщается на сайте кабмина. Соответствующие корректировки внесены в государственную программу «Развитие культуры», их утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Таким образом, в 2024 году планируется обновить порядка 100 муниципальных музеев. В федеральном бюджете на эти цели заложено 2,5 млрд рублей. В 2022 году регионы получат 500 млн рублей, в 2023 и 2024 годах – по 1 млрд рублей.

Субсидии будут выделяться каждый год на основании отбора. В 2022 году господдержку получат 26 регионов, будет отремонтировано 39 музеев.

Также внесены поправки в правила предоставления субсидий на строительство и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. С 2022 года размер господдержки на эти цели вырастет с 3 до 5 млрд рублей ежегодно. Решение позволит обновить учреждения культуры по всей России, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов, уточнили в кабмине.

Данная работа ведется по поручению президента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

02 ноября 2021

Продолжительными овациями благодарили псковскую труппу в Москве
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием
01 ноября 2021

Имперский Русский Балет представит в Пскове «Лебединое озеро»
30 октября 2021

Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья

30 октября 2021

До декабря планируется завершить ремонт Псковского ГКЦ
30 октября 2021

Незабываемым назвали путешествие по Псковской области ведущие телепередачи «Орёл и решка»

30 октября 2021

Диктор телевидения Игорь Кириллов умер сегодня

29 октября 2021

Дом культуры имени Ленина в Великих Луках готовится к юбилею

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...