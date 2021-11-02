Регионы получат помощь в реконструкции муниципальных музеев

15:39, 02 ноября 2021, ПАИ

Федеральный центр поможет регионам провести реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, сообщается на сайте кабмина. Соответствующие корректировки внесены в государственную программу «Развитие культуры», их утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Таким образом, в 2024 году планируется обновить порядка 100 муниципальных музеев. В федеральном бюджете на эти цели заложено 2,5 млрд рублей. В 2022 году регионы получат 500 млн рублей, в 2023 и 2024 годах – по 1 млрд рублей.

Субсидии будут выделяться каждый год на основании отбора. В 2022 году господдержку получат 26 регионов, будет отремонтировано 39 музеев.

Также внесены поправки в правила предоставления субсидий на строительство и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. С 2022 года размер господдержки на эти цели вырастет с 3 до 5 млрд рублей ежегодно. Решение позволит обновить учреждения культуры по всей России, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов, уточнили в кабмине.

Данная работа ведется по поручению президента.