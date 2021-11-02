Продолжительными овациями благодарили псковскую труппу в Москве

15:48, 02 ноября 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы представил спектакль «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена на сцене Московского ТЮЗа. Новый спектакль псковского театра вошел в конкурсную программу V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Показ прошел при аншлаге, публика провожала артистов продолжительными аплодисментами и репликами «браво», театр продолжает получать многочисленные отзывы зрителей в соцсетях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Мы очень рады, что у нас в регионах такие замечательные театры, такие замечательные актеры, и мы еще раз убеждаемся, что наша провинция сильна своей театральной школой, сильна своей культурой и искусством, это радует. Мы много путешествуем по России, много ходим в театры, и они на высоте», - поделились зрители впечатлениями после спектакля.

«Пьеса «Смерть Тарелкина» написана Сухово-Кобылиным в 1869 году, но классика потому и существует вечно, что живет вне времени, как и вечные глупость, жадность и бюрократия. Действие перенесено и стилизовано под 90-е, хотя если убрать милицейскую форму и портрет Ельцина, то получится вчерашняя сводка новостей на НТВ. И жулики-неудачники Тарелкины не переводятся, и генералы все те же… и без хеппи-энда. Браво, Псков! Вы крутые!» - написала в своем Instagram театральный блогер из Москвы.

«В «Смерти Тарелкина» нет положительных героев и, в сущности, никого не жалко. Как ни странно, именно это обстоятельство, подчеркнутое постановщиком, придает спектаклю даже не актуальность, нет - современную интонацию. Не камера, не превосходная игра актеров (как же хороши, например, Денис Кугай и Виктор Яковлев), не новый текст поверх старого – а это вот экзистенциальное неверие ни во что и безнадежность. Все по кругу, по одному и тому же пути из века в век. Беспредел власти – это и есть особый путь. Национальная идея», - поделилась в Facebook театральный критик Нина Агишева.

«Смерть Тарелкина» – новый спектакль Псковского театра драмы по пьесе Александра Сухово-Кобылина, его премьера состоялась в мае этого года. Создатель спектакля – ученик прославленного Римаса Туминаса, молодой московский режиссер Хуго Эрикссен. В Москве в роли Расплюева впервые вышел на сцену сам Хуго Эрикссен.

Фестиваль «Уроки режиссуры» проходит в Москве с 24 сентября по 13 декабря 2021 года. В конкурсную программу биеннале «Уроки режиссуры» вошло 13 спектаклей молодых режиссеров. На главных театральных площадках Москвы представляют свои спектакли театры Санкт-Петербурга, Казани, Канска, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы. В состав жюри вошли известные театральные режиссеры Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семён Спивак.