Погорельцам из Куньи требуется помощь

19:28, 02 ноября 2021, ПАИ

30 октября в посёлке Кунья на улице Заводской сгорел жилой дом. Пожар привел к плачевным результатам – без крова осталась семья Скобелевых с двумя детьми, сообщили Псковскому агентству информации в районной газете «Пламя».

У Светланы и Юрия Скобелевых двое детей-школьников: 9-летний мальчик и 15-летняя девочка.

Светлана Скобелева рассказала, что в ту роковую для семьи ночь их разбудила кошка, которая громко кричала и бегала по дому. Когда женщина открыла дверь, то увидела, что горит пристройка и веранда дома. Для того чтобы спастись, семья оперативно собралась и выбралась из дома, успев взять с собой документы и часть вещей.

Свой дом семья приобрела в 2014 году за материнский капитал. Супруги вложили много сил и средств в ремонт и благоустройства дома. В выходные это всё сгорело и мать семейства не может без слез вспоминать об этом, отметили в редакции газеты «Пламя».

Сейчас Скобелевы живут с матерью одного из супругов, на жильё придётся копить заново. Светлана Скобелева просит помощи у жителей своего района и области. Помимо денег семье можно пожертвовать различные вещи для детей, школьные принадлежности.

Зарплатная банковская карта Светланы Скобелевой привязана к номеру телефона. По нему и можно перечислить любую сумму. Номер телефона: 8 (911) 893-70-13.

Для желающих пожертвовать детям одежду и обувь сообщаем размеры: мальчик – 9 лет, рост около 143 сантиметров, размер обуви – 34; девочка – 15 лет, рост примерно 170 сантиметров, размер обуви – 39.