Мой дом – моя крепость. Чем привлекает псковичей жизнь за городом

14:32, 03 ноября 2021, ПАИ

Коронавирус внес свои коррективы в образ жизни людей, а режим самоизоляции поделил их на два лагеря: тех, кто проводит время с комфортом, имея свой загородный дом, и тех, кто вынужден находиться в четырех стенах городской квартиры. Первые выкладывают видео о душевных чаепитиях на свежем воздухе, семейных прогулках по осеннему лесу и запасах в кладовой на два месяца вперед, а вторые наблюдают за счастливчиками и все чаще подумывают о том, чтобы сменить квартиру на собственный дом.

Дом по цене квартиры

Николай и Дарья Дмитриевы счастливые обладатели коттеджа в Неелово. Говорят, что мысль жить в коттедже за городом настигла их совершенно внезапно.

- Мы с женой жили в однокомнатной квартире, потом у нас в семье произошло пополнение, и мы стали задумываться о расширении жилплощади, - говорит Николай.

Ознакомившись с ценами на квартиры на рынке недвижимости Пскова, супруги нежданно-негаданно решили купить дом.

- Цены постоянно растут, - отмечает Николай. - Квартира большей площади стоит не намного дороже дома, а в некоторых случаях и дороже. При этом, покупая свой дом, ты приобретаешь массу преимуществ: автономную систему отопления и горячего водоснабжения, двор, где можно жарить шашлыки, разбивать грядки, сажать цветы и просто отдыхать, парковку для машины, свежий воздух, простор, свободу.

К выбору дома Дмитриевы подошли серьезно. Встречались со многими застройщиками, но качество предлагаемых им вариантов не устраивало. Удовлетворить запросы смогли в компании AV-HOUSE.

- Мы когда в компанию обратились, наш дом уже строился, был заложен фундамент, но мы все равно смогли внести свои правки в его планировку, - рассказывает Николай. - Попросили убрать один санузел и за счет этого несколько увеличили площадь комнат.

В своем новом доме Дмитриевы живут уже четыре месяца. 135 квадратных метров, 4 комнаты, просторная ванная комната, большая светлая кухня-гостиная, кладовая и гардеробная – не дом, а мечта.

- Большой плюс AV-HOUSE – налаженная обратная связь, - уверяет Николай. - Мало того что сотрудники компании сопровождали нас на всем пути в процессе приобретения дома, так они до сих пор откликаются на наши просьбы. И если у нас возникают какие-то вопросы, помогают оперативно нам их решать.

Дома с изюминкой

Сейчас компания AV-HOUSE завершила строительство домов первой линии в коттеджном поселке, который располагается в Подосье, это в нескольких километрах от Пскова.

Минималистичные фасады, белые оштукатуренные стены с деревянными вставками и оригинальными светильниками, окна в пол, тонированные под дерево рамы и графитово-серая кровля – фирменный стиль компании.

Все дома первой линии в Подосье уже распроданы, на подходе вторая очередь и тоже – у каждого дома уже есть хозяин. Компания строит, как правило, под заказ.

- Наши клиенты – жители со всей России, - рассказывает представитель компании Надежда Зернаева. - Если в этом двухэтажном коттедже будет жить многодетная семья из Пскова, то в том, что чуть поодаль, – из Читы. Людям нравится, что поселок расположен недалеко от города, рядом есть школа и новый детский сад, налажено автобусное сообщение, неподалеку лес, территория благоустроена.

Привлекает покупателей и цена – стандартный дом 110 квадратных метров стоит 5 400 000 рублей.

Площадь домов варьируется от 70 до 140 квадратных метров, комнат – от двух до четырех. В планировку могут быть внесены индивидуальные изменения по желанию заказчика. У каждого коттеджа – свой участок в 7,5 соток. Дома сдаются под чистовую отделку, на каждый – гарантия пять лет.

- Своим клиентам мы предлагаем и ряд дополнительных услуг, - объясняет Надежда Зернаева. - Например, по желанию заказчика мы можем пристроить веранду к дому или выложить дворовую территорию брусчаткой.

В компании есть свой дизайнер, который готов разработать дизайн-проект дома, подобрать материалы для ремонта, необходимую мебель и бытовую технику.

В тишине и на природе

Качество – это то, на что AV-HOUSE обращает особое внимание. Стены дома – это 300 мм газобетона, 50 мм пенопласта, штукатурка по сетке в три слоя, утепленные откосы. Все это делает строение теплым и долговечным. Особая фишка – утепленный фундамент, который представляет собой монолитную плиту, не подверженную морозному пучению. Специалисты отмечают, что это один из лучших вариантов для нашей местности.

Система отопления – электрический котел и водяной теплый пол. Грамотное проектирование контуров позволяет сравнять среднегодовые коммунальные траты на загородный дом в 110 квадратных метров и среднюю двушку в спальном районе.

- Мы сопровождаем клиента на всех этапах сделки, - отмечает Надежда Зернаева. - Оказываем помощь с одобрением ипотеки, продажей прежнего жилья. Работаем со всеми банками и любыми ипотечными программами, в том числе сельской ипотекой, ипотекой для семей с детьми.

В Подосье компания намерена благоустроить парковый сквер, в котором находится военный дот (долговременная огневая точка – Прим. автора), разбить в нем дорожки, установить скамейки и урны, а также привести в порядок дорогу, которая ведет к коттеджам клиентов.

- К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в образ жизни людей, - говорит Надежда Зернаева. - Столкнувшись с необходимостью периодически уходить на изоляцию, они спешат уединиться за городом, в тиши лесов и полей, а мы им такую возможность готовы предоставить.

Строительная компания AV-HOUSE, адрес: г. Псков, ул. Гоголя, 14, офис 35.