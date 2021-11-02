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Псковское агентство информации приняло участие в съёмках сюжета о Дно для Первого канала

Операторы Псковского агентства информации Владимир Шагапов и Никита Черкашин приняли участие в съёмках сюжета про Дно для передачи «Доброе утро» на Первом канале.

В видеоролике дновцы рассказали, что интересного есть в их городе. 

Например, жители города отметили, что их город начинается с железнодорожной станции, а на железной дороге работает значительная часть дновцев.

На железнодорожной станции Дно установлен поклонный крест царю Николаю II. Местные жители уверяют, что именно там царь отрекся от монаршего престола. Однако на самом деле Николай II лишь проезжал мимо, а отречение от престола было подписано в Пскове

В центральной части города расположен исторический музей с множеством экспонатов разной эпохи. Для прогулок в Дно естьдва парка и несколько скверов.

Дновцы рассказали, что фигура скорбящего ангела напоминает им о погибших земляках. 9 июля 2015 года её установили в память о трагической гибели более ста мирных жителей во время первой бомбёжки в 1941 году.

К памятникам Великой Отечественной войны в Дно относятся серьезно, молодожены обязательно возлагают цветы к захоронениям. Сам город был в оккупации до 1944 года.

Несмотря на то, что в Дно проживают около 7 тысяч человек, здесь есть воркаут-зона и множество спортивных площадок.

Отметим, что Псковское агентство информации подготовило уже несколько десятков сюжетов для федеральных телевизионных каналов.

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