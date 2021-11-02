Псковичей приглашают проверить свои знания в этнографии
С 3 по 7 ноября пройдет ежегодная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2021». Псковичей приглашают принять в ней участие. Для этого необходимо зайти на официальный сайт диктанта по адресу www.miretno.ru и выбрать раздел «Пройти Диктант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Задания будут опубликованы на сайте в 0:01 (по московскому времени) 3 ноября.
Они будут оформлены в виде теста и включать 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта Российской Федерации.
На прохождение диктанта отводится 45 минут. Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
«Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организатором акции является Федеральное агентство по делам национальностей.
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