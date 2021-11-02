Учителя из Пскова прошли в федеральный этап всероссийского конкурса классных руководителей

16:59, 02 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области определены победители и призеры всероссийского конкурса классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, среди призеров есть три преподавателя из Пскова: учитель начальных классов школы № 9 Наталья Михнева, преподаватели Псковской инженерно-лингвистической гимназии – учитель русского языка и литературы Ирина Антонова и учитель истории и обществознания Алла Смирнова.

Победителем регионального этапа стал учитель математики великолукской школы № 17 Дмитрий Евдокимов. Ещё одним призером конкурса признана преподаватель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева.

Пятерка лучших будет представлять Псковскую область на федеральном этапе конкурса. Подведение итогов и объявление результатов планируется 10 декабря.

Победителей, призеров и лауреатов конкурса наградят дипломами, а их работы опубликуют в электронном журнале «Вестник образования».

Отметим, что конкурс направлен на выявление лучших методических разработок воспитательных мероприятий, обмен профессиональным опытом среди классных руководителей разных регионов страны, поддержку их профессионального развития и раскрытие творческого потенциала. Конкурс проводит Министерство просвещения России.