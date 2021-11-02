Астроном-любитель из Пскова запечатлел туманность в созвездии Персея
Туманность в созвездии Персея запечатлел астроном-любитель из Пскова. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Туманность NGC 1579, также называемая Северной трехраздельной туманностью, представляет собой диффузную туманность, расположенную в созвездии Персея», - подписал свои фото фотографии Петр Митрофанов.
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