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Три района Псковской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

В Псковской области три района отстают по темпам вакцинации от COVID-19. Вопросы корректировки действующих механизмов, направленных на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах, рассмотрены на совещании под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Самый низкий уровень вакцинации отмечается в Усвятском, Красногородском и Пыталовском районах. Руководству этих муниципалитетов поручено адресно проработать с населением и организациями вопросы важности иммунизации от коронавируса.

Прививочная кампания в каждом муниципалитете должна вестись при тесном взаимодействии глав районов и главных врачей медицинских организаций, добавила первый заместитель губернатора.

Как было отмечено в рамках совещания, на фоне ежедневно большого количества подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 и работы региональной системы здравоохранения «на пределе», особое внимание направлено на вакцинопрофилактику населения и дополнительный контроль над соблюдением всех противовирусных мер.

Что касается проведения контрольных мероприятий по соблюдению противовирусных ограничений в регионе, то работа в этом направлении будет усилена. В особенном порядке это касается граждан, находящихся на амбулаторном лечении или карантине и представляющих опасность для здоровья других людей. Отметим, сейчас в области таких в общей сложности около 8,5 тысяч человек.

Согласно ранее сформировавшейся практике в муниципалитетах будут проводиться межведомственные рейды, в том числе, с участием правоохранительных органов, направленные на пресечение нарушения действующих норм в отношении перечисленных категорий граждан, а также привлечение нарушителей к административной ответственности. Кроме того, будут продолжены рейдовые мероприятия в пассажирском транспорте и общественных пространствах.

Вера Емельянова в ходе совещания отметила, что в части борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции важны не только серьезное отношение глав районов, руководителей организаций, коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей к проблеме, а также персональная ответственность каждого жителя региона. В связи с этим вице-губернатор призвала жителей Псковской области к соблюдению противовирусных регламентов, а установленные нерабочие дни посвятить прохождению вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Мероприятие проведено по поручению главы региона Михаила Ведерникова. В обсуждении приняли участие руководители Управлений Администрации области и профильных Комитетов, а также руководство Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения региона.

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