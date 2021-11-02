Две подпольные кальянные и одну вечеринку выявили в Пскове за прошедшие выходные

19:06, 02 ноября 2021, ПАИ

С 30 по 31 октября в Пскове полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии и администрации Псковской области выявили незаконно работающие кальянные на улице Юбилейной, 32 и на Октябрьском проспекте, 30а. Также на улице Некрасова, 44а была выявлена незаконная вечеринка, сообщает Теlegram-канал «Псковская сводка».

Участники рейда выявили нарушение санитарных норм, установленных на территории Псковской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На посетителей и организаторов мероприятий, а также владельцев кальянных составили 27 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Правоохранительные органы изъяли кальяны. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.