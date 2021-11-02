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Общество

Ремонт ФАПа в Псковском районе завершится до конца года

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

До конца текущего года завершится ремонт ФАПа в деревне Тямша Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

2 ноября глава муниципалитета Наталья Федорова побывала на объекте, пообщалась с представителем подрядной организации, осуществляющей ремонт сельского медпункта, и ознакомилась с ходом выполнения ремонтных работ.

В помещениях произведена перепланировка, расширены дверные проемы, выравниваются полы, стены облицовываются плиткой, ведется монтаж электрики и планировка пожарной сигнализации. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Напомним, что решение об увеличении площади Тямшанского ФАПа и его капитальном ремонте было принято администрацией Псковского района и согласовано с Псковской межрайонной больницей в феврале текущего года.

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