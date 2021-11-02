Скутерист пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе

19:10, 02 ноября 2021, ПАИ

Скутерист пострадал в результате ДТП в Пушкиногорском районе, пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на ГИБДД ОМВД России по Пушкиногорскому району.

2 ноября в 12:50 на первом километре автодороги Пушкинские Горы – Бирюли 49-летний водитель скутера столкнулся с движущимся впереди автомобилем.

В результате ДТП скутерист получил незначительные повреждения, от госпитализации и прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. По данному факту проводится проверка.