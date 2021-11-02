Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта дороги к железнодорожной станции в Печорах

19:27, 02 ноября 2021, ПАИ

За срыв сроков ремонта дороги Печоры – ж/д станция Печоры Псковские – Нутрецово подрядчик заплатит штраф, сообщили в региональном Комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Данный контракт действует до полного выполнения всех обязательств сторон. Работы на указанном объекте будут завершены в текущем году, добавили в Комитете.