Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта дороги к железнодорожной станции в Печорах
За срыв сроков ремонта дороги Печоры – ж/д станция Печоры Псковские – Нутрецово подрядчик заплатит штраф, сообщили в региональном Комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Данный контракт действует до полного выполнения всех обязательств сторон. Работы на указанном объекте будут завершены в текущем году, добавили в Комитете.
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