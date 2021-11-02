Нину Тимофееву из Пскова разыскивает подруга

20:21, 02 ноября 2021, ПАИ

Мила Тихоновна Ганжа разыскивает в Пскове Нину Федоровну Тимофееву, сообщает псковская радиостанция «7 Небо».

До 2014 года подруги регулярно общались, созванивались. Тогда Нина Федоровна проживала на улице Новоселов, 52 в Пскове. У Милы Тихоновны был ее домашний и мобильный номер телефона, но после 2014 года подруга перестала выходить на связь.

Сын Милы Тихоновны пытался помочь, писал в различных соцсетях и на мобильный номер, но безрезультатно.

Известно, что у псковички есть дочь Ольга Викторовна 1974-76 г.р., внучка Эвелина. Сама Нина Федорова примерно 1947 года рождения.

Информацию о пропавшей можно сообщать в соцсети радиостанции.