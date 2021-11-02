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Возможность разбора крепостных стен на стройматериалы обсуждали в Пскове в XIX веке

Фото: госархив Псковской области

В конце XIX века в Пскове обсуждали возможность разрешения населению города разбирать крепостные стены на строительные материалы. Соответствующий документ разместил госархив Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Вопрос поднимался членами Псковского археологического общества. Они даже писали об этом псковскому губернатору К.И.Кащенко в августе 1897 года. «...ввиду совершенной невозможности поддержания всех стен, было бы целесообразно выделить из них те, которые больше других заслуживают сохранения, а если возможно, и реставрации, как монументальные памятники псковской старины, а остальные стены передать в распоряжение городского управления на снос», – говорилось в документе.

Сохранить предлагалось стены Кремля;

стену, идущую вдоль берега реки Великой от Власьевского входа до Покровской башни. «Эта стена, во-первых, еще достаточно сохранилась благодаря ремонту, произведенному в 1854 году по высочайшему повелению покойного Императора Николая I, а, во-вторых, уничтожение ее не вызывается надобностями города», – отмечали члены Общества;

стену от Покровской башни до Великих ворот;

стену на Запсковье от наугольной Варлаамовской башни до Загряжского захаба;

«Все башни, еще не успевшие окончательно разрушиться, а именно: Космодемьянская, Гремячая, Волковская, Варлаамовская, Глухая на реке Пскове, Глухая на реке Великой, Наугольная, Мстиславская, Покровская, Свинорская, Петровская и Михайловская».

В обращении предлагалось отдать остальные стены в распоряжение городского управления с условием, чтобы городская дума, давая разрешение частным лицам разбирать ветхие стены по участкам, немедленно сообщала об этом Псковскому археологическому обществу, которое могло бы следить за работой и за находками старинных предметов». (ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2590. Л. 5 – 7.)

Подобные работы не получили массовый характер. А в 1910 году Псковская городская Дума и вовсе ввела запрет: «Воспрещается под страхом уголовной ответственности разрушение и всякое повреждение окружающих город городских стен и башен выниманием из них плиты, булыжника, щебня и тому подобного, а равно подкапывание стен и башен для извлечения из-под них земли, песку и щебня». (ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3088. Л. 23.).

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