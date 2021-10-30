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Юные псковичи стали победителями первенства области по шахматам

Подведены итоги детского первенства области 2021 года по шахматам, в котором играли юные шахматисты 2014 года рождения и моложе, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации шахмат.

Соревнования прошли в спортивной школе «Олимп» в помещении шахматного клуба региональной шахматной федерации с соблюдением ограничений, установленных в Псковской области в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе без зрителей.

Всего на старт соревнований вышло 13 спортсменов: 9 мальчиков и 4 девочки, трое из которых представляли Псковский район, а остальные Псков.

По итогам борьбы в 7 турах, набрав по 6,5 очков, лидерами соревнований среди мальчиков и среди девочек стали Савелий Козлов и Мария Солдатова из Пскова. При этом Мария Солдатова завоевала ещё и серебряную медаль среди мальчиков, поскольку турнир являлся объединённым среди мальчиков и девочек в соответствии с решением региональной федерации шахмат.

Призерами также стали: Максим Носиков (Псковский район), завоевавший бронзовую медаль среди мальчиков, Алёна Барканова (Псков) и Ксения Васильева (Псков), завоевавшие соответственно серебряную и бронзовую медали среди девочек.

Региональные соревнования были отборочным этапом для участия лучших юных шахматистов Псковской области в аналогичном первенстве Северо-запада России, которое уже пройдет в Санкт-Петербурге в конце ноября.

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