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Общество

Новая воркаут-площадка появилась в Великих Луках

В Великих Луках появилась еще одна воркаут-площадка, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Спортивный комплекс появился около дома №127 на проспекте Гагарина. Жители многоквартирного дома давно думали о благоустройстве придомовой территории – на месте устаревших малых форм появилась новая площадка.

В результате работы городского УЖКХ площадку установили быстро и качественно. Благоустройство двора будет продолжено. 

Напомним, накануне воркаут-площадка открылась в Пскове.

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