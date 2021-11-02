Новая воркаут-площадка появилась в Великих Луках

22:19, 02 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках появилась еще одна воркаут-площадка, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Спортивный комплекс появился около дома №127 на проспекте Гагарина. Жители многоквартирного дома давно думали о благоустройстве придомовой территории – на месте устаревших малых форм появилась новая площадка.

В результате работы городского УЖКХ площадку установили быстро и качественно. Благоустройство двора будет продолжено.

Напомним, накануне воркаут-площадка открылась в Пскове.