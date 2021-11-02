Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 233 тысяч раз воспользовались псковичи сервисом «Банк данных исполнительных производств»

233 777 раз жители Псковской области проверили себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» за 10 месяцев 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Напомним, что сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

Чтобы проверить себя на наличие задолженности необходимо зайти на сайт УФССП России по Псковской области в раздел под названием «Сервисы», затем в «Банк данных исполнительных производств». Далее следует заполнить соответствующие поля – ввести фамилию и имя, для юридических лиц – название организации, нажать «Поиск» и ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также о контактных данных отделения судебных приставов.

Оплатить задолженность можно сразу через сервис госуслуг или распечатать квитанцию для оплаты.

Отметим, что для удобства граждан функционирует мобильное приложение «ФССП». Оно позволяет пользователям мобильных устройств своевременно узнать и оплатить задолженность по исполнительным производствам. Приложение «ФССП» предоставляет возможность оформления подписки на получение актуальных данных по исполнительным производствам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

02 ноября 2021

Врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID-19
02 ноября 2021

Возможность разбора крепостных стен на стройматериалы обсуждали в Пскове в XIX веке
02 ноября 2021

Погорельцам из Куньи требуется помощь
02 ноября 2021

Подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта дороги к железнодорожной станции в Печорах
02 ноября 2021

«Главная тема»: Объявленные каникулы – время для здоровья или отдыха?
02 ноября 2021

Две подпольные кальянные и одну вечеринку выявили в Пскове за прошедшие выходные
02 ноября 2021

Астроном-любитель из Пскова запечатлел туманность в созвездии Персея
02 ноября 2021

Псковское агентство информации приняло участие в съёмках сюжета о Дно для Первого канала

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...