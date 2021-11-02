Более 233 тысяч раз воспользовались псковичи сервисом «Банк данных исполнительных производств»

23:26, 02 ноября 2021, ПАИ

233 777 раз жители Псковской области проверили себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» за 10 месяцев 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Напомним, что сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

Чтобы проверить себя на наличие задолженности необходимо зайти на сайт УФССП России по Псковской области в раздел под названием «Сервисы», затем в «Банк данных исполнительных производств». Далее следует заполнить соответствующие поля – ввести фамилию и имя, для юридических лиц – название организации, нажать «Поиск» и ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также о контактных данных отделения судебных приставов.

Оплатить задолженность можно сразу через сервис госуслуг или распечатать квитанцию для оплаты.

Отметим, что для удобства граждан функционирует мобильное приложение «ФССП». Оно позволяет пользователям мобильных устройств своевременно узнать и оплатить задолженность по исполнительным производствам. Приложение «ФССП» предоставляет возможность оформления подписки на получение актуальных данных по исполнительным производствам.