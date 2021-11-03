Псковский молодёжный центр ищет добровольцев для участия в акции «Мы вместе»

23:31, 02 ноября 2021, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр ищет добровольцев для участия в акции «Мы вместе». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, работа волонтёров будет заключаться в доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые не могут сделать этого самостоятельно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Акция продлится до 31 декабря. Доброволец самостоятельно определяет удобное для работы время.

Псковский городской молодёжный центр обеспечит добровольцев средствами индивидуальной защиты и брендированной продукцией, а за проделанную работу участники акции будут отмечены благодарственными письмами.

Отметим, для участия в акции волонтёру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат с QR-кодом о перенесённом коронавирусе.

Оставить заявку на участие можно здесь.