Псковский молодёжный центр ищет добровольцев для участия в акции «Мы вместе»
Псковский городской молодёжный центр ищет добровольцев для участия в акции «Мы вместе». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, работа волонтёров будет заключаться в доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости пожилым людям, которые не могут сделать этого самостоятельно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
Акция продлится до 31 декабря. Доброволец самостоятельно определяет удобное для работы время.
Псковский городской молодёжный центр обеспечит добровольцев средствами индивидуальной защиты и брендированной продукцией, а за проделанную работу участники акции будут отмечены благодарственными письмами.
Отметим, для участия в акции волонтёру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат с QR-кодом о перенесённом коронавирусе.
Оставить заявку на участие можно здесь.
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