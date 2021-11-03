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Общество

День осведомленности о стрессе отмечается сегодня

Дважды в году отмечается День осведомленности о стрессе. Ряд источников указывает дату 16 апреля, другие – каждую первую среду ноября, пишет calend.ru.

Осенняя дата празднования связана с деятельностью международной ассоциации управления стрессом – британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент было очевидным негативное влияние стресса на личную жизнь человека и на его производительность.

При этом готовность к стрессовым нагрузкам у людей разная и зависит от многих факторов. В первую очередь, стрессоустойчивость обеспечивается благодаря здоровому образу жизни. Так, рекомендуется больше отдыхать на природе и свежем воздухе, правильно выстраивать рабочее время и жизненный ритм, а также давать организму достаточное время для отдыха и сна. Немаловажным фактором является также питание – необходимо отдавать предпочтение здоровой, разнообразной пище и сбалансированному питанию.

Избежать стрессовых нагрузок полностью невозможно. Именно поэтому к ним нужно быть готовыми.

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