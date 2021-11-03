Иларионов день наступил по народному календарю

08:08, 03 ноября 2021, ПАИ

3 ноября (21 октября по старому стилю) чтят память двух святых – Илариона Великого, жившего в III-IV веке в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV веке на Руси, недалеко от Чудского озера, пишет calend.ru.

Иларион Великий изучал науки в Александрии, где принял христианство. Иларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы вновь посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Скончался Иларион на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Иларион Псковоезерский, или Гдовский, был учеником преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро, и стал его первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

С Иларионова дня начинал падать мелкий снег. Ночи были морозными и снежными, но днем солнце прогревало землю, и было довольно грязно.

В этот день примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.