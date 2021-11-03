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Общество

В России создали тест на поддельный сертификат о вакцинации

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест, который может выявить, был ли человек привит вакциной или купил поддельный сертификат, пишет газета «Известия».

Руководитель научного учреждения Александр Гинцбург отметил, что с помощью теста можно сделать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

С помощью Ad26 в клетки попадает фрагмент генетического материала вируса. До введения вакцины получить белок как-то еще сложно, вирус редкий.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — отметил Гинцбург.

Подобные тесты в центре проводят около месяца, и зачастую пациенты в критическом состоянии признаются, что купили поддельные сертификаты. Таких в реанимациях – 80% пациентов.

Ранее псковичей предупреждали об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и их сбыт, а также справок с результатами тестов ПЦР и справок о медицинском отводе от прививок.

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