Молочные продукты в России могут подорожать в декабре
В Министерстве сельского хозяйства допустили подорожание молочных продуктов в России с 1 декабря, пишет газета «Известия».
Молочная продукция стала единственной категорией, в которой ведомство допустило рост цен. Это связано с тем, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
Стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).
Величина предполагаемого подорожания не указана.
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