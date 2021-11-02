Молочные продукты в России могут подорожать в декабре

07:49, 03 ноября 2021, ПАИ

В Министерстве сельского хозяйства допустили подорожание молочных продуктов в России с 1 декабря, пишет газета «Известия».

Молочная продукция стала единственной категорией, в которой ведомство допустило рост цен. Это связано с тем, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).

Величина предполагаемого подорожания не указана.