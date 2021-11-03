Зиму с резкими перепадами температуры предсказали России

08:26, 03 ноября 2021, ПАИ

Зима в центральной части страны, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Союза садоводов России Ольгу Воронову.

«У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам», - рассказала Ольга Воронова.

Предположения о резких перепадах эксперт сделала, наблюдая за яблонями сорта «Подарок Графскому». «Если листья с них упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», - отметила Воронова. О перепадах говорит и агрессивный рост некоторых сорняков.

Напомним, весной эксперт предположила, что лето 2021 года может быть жарким.