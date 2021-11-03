Псковским школьникам предлагают нарисовать «Елку Победы»
Школьники Псковской области могут нарисовать «Елку Победы» и стать авторами новогодних открыток «Музей Победы». «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой 1 ноября запустили всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.
К участию приглашаются дети от 6 лет. Они могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. На картине должна быть и сама «Елка Победы».
Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Можно создать рисунки на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.
Работы, выполненные в любой технике, следует загрузить на сайт Музея Победы до 28 ноября 2021 года.
Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.
Имена победителей конкурса станут известны 10 декабря. «Почта России» использует их рисунки для создания коллекционной серии новогодних открыток.
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