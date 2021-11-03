Псковичам расскажут об экологичном родительстве

09:14, 03 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в 10:00 мск состоится бесплатный вебинар «Как быть экологичным, если у вас есть дети». Он будет интересен родителям и всем, кто планирует ими стать. Участники вебинара узнают, как растить детей и организовать семейный быт с минимальным ущербом для окружающей среды, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Спикеры вебинара:

Ксения Александренко, директор по маркетингу мультсериала «Команда Флоры».

Юлия Генералова, экоспикер и блогер, специалист по вопросам экопривычек, раздельного сбора отходов, безопасной бытовой химии и экобыта.

Мэри Шум, экомама и автор популярного блога.

Спикеры – экородители со стажем и экоблогеры – расскажут участникам вебинара: как на бытовом уровне экологизировать жизнь семьи с детьми; какие мультфильмы помогут развить ответственное отношение к природе у ваших детей; как сократить поток домашнего мусора 10-ю различными способами.

В течение вебинара все желающие смогут задать спикерам вопросы.

Каждый участник получит в подарок инструкцию с советами от каждого блогера и сертификат слушателя вебинара от организаторов мероприятия - платформы Ecowiki.ru.

«Появление ребенка в семье – это прекрасный повод выработать у себя новые, экологичные привычки. Это мощный стимул бережнее относиться к природе ради новых поколений. Мы проводим бесплатный вебинар, на котором наши эксперты и мамы-экоблогеры расскажут, как внедрить в свою жизнь «зеленые» привычки и тем самым сохранить природу и укрепить здоровье детей», – отметила координатор платформы Ecowiki Юлия Голикова.