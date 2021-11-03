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Общество

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний, в том числе допускались фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ, пишет ТАСС.

«Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний», - отмечается в публикации.

В BMJ отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после того, как она неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.

Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудиозаписей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит «слепому» характеру тестирования вакцины. Аналогичным образом Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

Эти проблемы, по словам Джексон, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что данные испытаний периодически фальсифицировались и часть информации просто скрывалась. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.

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