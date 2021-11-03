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Общество

Тёплая дождливая погода ожидается сегодня в Пскове

3 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие дожди, ночью местами умеренные. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем +5...+10. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове небольшой дождь. Температура днем +8...+10. В Великих Луках небольшой дождь. Температура днем +7...+9.

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