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Общество

В Псковской области стартовала акция «Большой этнографический диктант»

Жители Псковской области могут написать Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция стартовала в среду, 3 ноября. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню народного Единства и в этом году проходит по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как и в прошлом году, акция идет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов из единой общефедеральной части. Еще 10 вопросов — региональный раздел, уникальный для каждого субъекта Российской Федерации. На выполнение заданий дается 45 минут. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Напомним, этнографический диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Псковской области акцию поддержали более 11 тысяч участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

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