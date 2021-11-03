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Общество

Более 80 экоуроков прошли в псковских школах при поддержке завода «Титан-Полимер»

Более 80 экологических уроков прошли в школах Псковской области в рамках проекта «Экомышление». Как сообщил Псковскому агентству информации координатор проекта, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров, в экоуроках приняли участие около 400 школьников региона.

Проект «Экомышление» внедряется в псковских общеобразовательных учреждениях при поддержке завода «Титан-Полимер». Он направлен на формирование у молодого поколения экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В основу проекта легла серия экологических уроков, которые проводятся в школах Пскова и Псковского района. Их разработали общественные инспекторы по охране окружающей среды вместе с методистами Эколого-биологического центра Пскова.

Экологические мероприятия рассчитаны на учащихся 5-7 классов. Детям рассказывают про раздельный сбор мусора, для чего нужно сортировать отходы, почему нельзя весь бытовой мусор выбрасывать в общий контейнер, если рядом есть контейнер для пластика и картона.

На экоуроках ребятам показывают презентации, есть теоретическая часть, а также ведется живой диалог. Усвоенные знания закрепляются на практике: в игровой форме школьники выполняют задание по сортировке бытовых отходов, в конце урока составляют план действий. Детей учат полезным экологическим привычкам и рассказывают, к чему они приводят. «Например, выключая льющуюся воду в ванной, мы экономим не только воду, но и электричество и другие природные ресурсы», - заметил Сергей Елизаров.

География проекта «Экомышление» постепенно расширяется. После школ Пскова и Псковского района внепроектные занятия прошли в Великих Луках, а также в ряде библиотек: в «Радуге» планируется организовать работу экоклуба для школьников по выходным дням. В планах также организовать экоуроки для школьников в Острове, Печорах, Новоржевском районе и других муниципалитетах, использовать другую форму занятий экологической направленности для старшеклассников.

«При партнерской поддержке завода «Титан-Полимер» в многопрофильном лицее Пскова, лицее «Развитие» и Тямшанской гимназии установлены урны для раздельного сбора мусора. При поддержке регионального оператора «Мехуборка» установлены дополнительные контейнеры для сбора пластика. Дети видят подтверждение своих знаний на практике, это снимает вопросы от родителей и педагогов к инициаторам проекта «Экомышление»», - отметил Сергей Елизаров.

Все школьники, которые приняли участие в проекте, получили в подарок по экологической сумке из натуральных материалов. С ней можно регулярно ходить в магазин, не покупая пластиковые пакеты. Наиболее активных школьников поощрят выездными экскурсиями на сортировочные станции.

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