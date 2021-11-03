Более 225 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:40, 03 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрирован 248 307 171 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 029 341 человек. Количество выздоровевших – 225 006 719.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 46 999 771. В этой стране от коронавируса умерло 768 847 человек, выздоровело – 37 009 990.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 593 200 человек, 7 412 631 пациент выздоровел, 240 871 – умер.