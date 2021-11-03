Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких лимонов в Россию
С 3 ноября ввоз турецких лимонов производителя Gonder Soguk в Россию приостановили из-за высокого содержания в них пестицидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В продукции обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продукцию изымут из оборота. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.
Напомним, в конце октября приостановили ввоз в Россию турецких мандаринов.
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