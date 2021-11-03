Названы причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

09:58, 03 ноября 2021, ПАИ

Врач-дерматолог, российский трихолог Наталья Шаманская назвала причины выпадения волос после перенесенного коронавируса, пишет газета «Известия».

По её словам, во-первых, это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию. Второй причиной является воздействие самого вируса. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяным фолликулом. При этих воздействиях на организм может наблюдаться так называемая диффузная алопеция, когда волосы начинают выпадать равномерно по всей поверхности головы. Другая форма алопеции – гнездовое очаговое выпадение волос. Причина данного явления – нарушение работы иммунной системы.

Наталья Шаманская добавила, что после окончания токсического действия рост волос возобновляется. Также из-за дефицита питания во время болезни может появиться большое количество седых волос, уточнила специалист.