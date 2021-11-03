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Общество

Полиция напомнила о запрете публичных и массовых мероприятий в Псковской области

В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов Российской Федерации. Полиция Псковской области напомнила гражданам, что в регионе запрещены массовые и публичные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковсой области.

В регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органы власти субъектов Российской Федерации приняли правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

«Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении отмечается, что МВД России готово в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки. Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности.

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