День преподавателя высшей школы будет отмечаться в России 19 ноября

10:12, 03 ноября 2021, ПАИ

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы 19 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Установление праздника будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя высшей школы.

Валерий Фальков отметил, что новый профессиональный праздник учрежден для того, чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей.

«Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова – великого русского ученого, основавшего первый в стране университет», – отметил Министр науки и высшего образования.