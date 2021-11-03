Гонимый всеми: псковские зоозащитники приютили пострадавшего от людей и собак рыжего кота

10:17, 03 ноября 2021, ПАИ

Псковские зоозащитники приютили рыжего кота, который пострадал от людей и собак. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёр Юлия Секретова, которая временно забрала на передержку кота, рассказала, что познакомилась с ним пару лет назад. «Сидел обречённо на скамеечке, практически лысый. Благо было лето, и как лечить эту заразу хорошо знакомо. Кот оказался возрастным, кастрированным, явно бывшедомашним, ну и, конечно, совершенно не понимающим, что такое подвал. Местные коты, спокойной жизни не давали кастрату», - поделилась псковичка.

В холодное время года он жил в подъезде. Во время прогулок с собакой кот всегда сопровождал девушку, и эта дружба с животными однажды обернулась для Рыжика бедой: «Его хорошо потрепали. Он просто не знал, что есть другие, опасные».

По словам волонтёра, опасными оказались не только собаки, но и люди: летом «бабулечка божий одуванчик» побила его палкой. После этого кот стал осторожным к людям. Одна женщина пыталась приютить бедолагу, но после одной неудачной попытки знакомства со своей кошкой отказалась от этой затеи.

«Неделю назад, яжмужик решил помериться силами с котом. Кот исчез. На днях возвращалась вечером домой, из кустов навстречу вышел Рыжик. Худой, хромой, с большой гематомой на бедре», - продолжила Юлия Секретова.

Несмотря на наличие других животных на передержке, она забрала кота. «Первое что он сделал, пошёл бодаться к собаке, видимо, рассказывал все свои последние беды. Гематома сама вскрылась, обрабатываю. Отлежится немного и переедет в приют. Вот такой Рыжий. Гонимый всеми. А вдруг кто-то скажет «Мой!», - подытожила она.

Коту ищут любящих хозяев. Телефон для связи: 89113997017.